Misbrugspar skal halvandet år i fængsel

Sønderborg/Tønder: Den 47-årige Michael Monrad og den 41-årige Tine Brunhøj Ovesen ankede i maj 2017 en byretsdom, der lød på fængsel i et år og seks måneder for overtrædelse af våbenlov og loven om euforiserende stoffer, mens den 41-årige kvinde også blev dømt for den milde voldsparagraf.

Nu er sagen behandlet i Vestre Landsret, der stadfæstede byretsdommen.

Parret har tidligere boet i Døstrup ved Tønder, men bor nu i Holeby på Lolland. De har begge i mange år været en del af misbrugsmiljøet, og havde i efteråret 2015 lejet en kassevogn for at flytte.

- Vi besluttede os for at flytte fra Døstrup. Vi kunne ikke holde ud at bo i en så lille by, forklarede Michael Monrad i Vestre Landsret.

Den 1. oktober eskalerede tingene, da de gjorde holdt undervejs ved Netto på Plantagevej i Tønder. Den 41-årige kvinde så en kvindelig hundeejer "parkere" sin lille hund ved Netto for at gå ind og handle. Kvinden i bilen mente ikke, at hunden blev behandlet ordentlig, så hun sprang ud af bilen og hentede hunden.

- En anden kunde kom styrtende ind i forretningen og råbte, at nogen havde stjålet min hund, forklarede hundeejeren i retten.

Hundeejeren løb ud til kassevognen, rev døren op og fik hunden trukket til sig. Ved de tumultagtige scener fik hundeejeren et slag i ansigtet. Hun slog også fra sig, men fik samtidig hånden i klemme i døren.

De to personer i kassevognen tog flugten, men politipatruljer fik dem stoppet på Sønderløgum landevej i Sæd. Kassevognen blev ransaget, og politibetjentene gjorde store øjne. Bag i kassevognen lå et helt våbenarsenal. To Remington-geværer, et Winchester-gevær, tre haglgeværer, en salonriffel og hundredvis af patroner, som passede til de syv skydevåben.

I kassebilen fandt ordensmagten også 658 gram hash og tre gram amfetamin.