Minister kaldes til ny samtale om overskæring

En uge efter at transportminister Ole Birk Olesen (LA) var i samråd om lukningen af jernbaneoverkørslen syd for Skærbæk, indkaldes ministeren nu til en ny drøftelse om konsekvenserne for lukningen. Socialdemokraternes Troels Ravn stiller et stort spørgsmålstegn bag anførte priser for sikring af overskæringen.

SKÆRBÆK: Beslutningen er truffet, ekspropriationsforretningen gennemført, men det sidste ord i sagen er ikke sagt. - Det kan ikke være rigtigt, at den sunde fornuft ikke skal kunne vinde over nogle aftaler og afgørelser, som er truffet i en anden sammenhæng og på et tidspunkt, hvor man ikke helt var klar over konsekvenserne, som en udmøntning ville have. Sådan siger MF'er Troels Ravn, Vejen, der var initiativtager til sidste uges samråd, hvor transportminister Ole Birk Olesen (LA) skulle forklare sig om den besluttede lukning af jernbaneoverskæringen ved Gårdskrogvej syd for Skærbæk. Samrådet fik et skuffende forløb for overskæringens nærmeste nabo, Hans Otto Sørensen, og øvrige berørte lodsejere. Selv om afgørelsen altså er truffet, giver Troels Ravn ikke op. - Jeg mener, at samrådet meget klart fik afdækket, at en lukning af overkørsel 83 udover de alvorlige konsekvenser for lokalbefolkningen i forhold til trafiksikkerhed og færdselsmønstre også fik tydeliggjort, at der stadig er uafklarede spørgsmål omhandlende gyldigheden af den fremtidige vejadgang, som Banedanmark anviser, siger Troels Ravn.

Lukninger Lukningen af 180 ikke-sikrede overkørsler i Danmark er del af "En grøn transportpolitik" fra 2009.Når en ikke sikret overkørsel fjernes, er der tre muligheder:



1. Overkørslen lukkes og der henvises til anden eksisterende færdselsvej. 2. Den opgraderes med et hel- eller halvbomanlæg. 3. Den lukkes, og der etableres anden vejadgang - et erstatningsanlæg.



I Tønder Kommune er seks overkørsler besluttet lukket, deriblandt den på Gårdkrogsvej i Skærbæk.



To overkørsler, Ubjergvej syd for Tønder og Gallehusskovvej nord for Tønder, var oprindelig udset til at blive lukket, men de bliver nu opgraderet med bomanlæg.

Prisen Sammen med sit partis transportordfører, Rasmus Prehn, tager han nu initiativ til at indkalde de øvrige partiers transportordførere og transportministeren til en fornyet drøftelse om konsekvenserne for cyklister, bilister, landmænd og lokalsamfundet såfremt Gårdskrogvej-overkørslen nedlægges. - Jeg mener, at en løsning med et bomanlæg vil være den rigtige, understreger Troels Ravn. Hvad denne løsning vil koste, står hen i det uvisse. Under sidste uges samråd blev der nævnt beløb på henholdsvis 3,9 mio. kr. og 5,1 mio. kr. Det stiller Troels Ravn sig både uforstående og tvivlende overfor. - Det nægter jeg at tro på. Jeg tror, det er et helt andet, meget mindre beløb. Det vil jeg have frem i lyset, siger Troels Ravn og har derfor rejst spørgsmålet over for Ole Birk Olesen. Spørgsmålet, som han forventer svar på i løbet af få dage, lyder: - Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste at bevare overkørsel 83 (Gårdskrogvej, red.)?