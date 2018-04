Minister kaldes i nyt samråd om lukningen af overkørsler

Det er situationer som denne, hvor landbrugskøretøjer fylder på vejen, der kan blive hverdag på rute 11, når et antal jernbaneoverskæringer langs hovedvejen lukkes ned. Nu skal et samråd i 12. time forhindre dette. Foto: Uwe Iwersen

Folketingsmedlem Troels Ravn er efter en tv-udsendelse så bekymret for følgevirkninger af lukningen af blandt andet jernbaneoverkørslen ved Skærbæk, at han kalder transportministeren i samråd. - Det er godt nyt, og det giver nyt håb, siger borgernes talsmand Hans Otto Sørensen, Skærbæk.

SKÆRBÆK: Afgørelsen er truffet, men det sidste ord i sagen er ikke sagt. Efter torsdag aften at have set en tv-udsendelse om lukningen af bl.a. jernbaneoverskæringen ved Gårdkrogsvej syd for Skærbæk indkalder folketingsmedlem Troels Ravn (S) nu transportminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd i Folketingets transportudvalg. Målet er at få omstødt beslutningen om at lukke op til seks jernbaneoverskæringer på strækningen mellem Tønder og Esbjerg. De fleste af disse ligger i Tønder Kommune. - Jeg er bekymret for, at denne beslutning ikke er truffet på et forsvarligt og oplyst grundlag, siger Troels Ravn, der er valgt i Vejen-kredsen. Han lægger op til, at lukningen udskydes indtil muligheden for at lave en løsning med bomme er undersøgt. Det er blandt andet den sikring af overskæringen, som de lokale lodsejere og borgere har kæmpet for. - Det er ganske enkelt noget juks, hvis vi i bestræbelserne på at skabe sikkerhed for lokomotivførere og imødegå påkørsler, så faktisk skaber andre alvorlige trafikale problemer. Det er ikke svært at forestille sig de trafikale problemer og den utryghed, der er forbundet med at tunge, langsomtkørende traktorer og ladvogne mange gange i døgnet skal ud at køre på trafikerede veje og skoleveje, understreger Troels Ravn.

Nyt håb Med disse ord bakker han bl.a. op om Tønder Kommunes argumentation. Et nyt samråd om overskæringerne er godt nyt for borgernes talsmand i Skærbæk, Hans Otto Sørensen. Han måtte ellers torsdag formiddag sande, at slaget om bevarelsen af overskæringen var tabt. En ekspropriationsforretning sagde endeligt god for BaneDanmarks planer om at nedlægge et antal overkørsler. - Men det her giver nyt håb. Nu er der flere politikere fra forskellige partier, der har udtrykt betænkeligheder. Jeg vil straks i morgen (lørdag., red.) sende Troels Ravn noget baggrundsmateriale, så han er helt opdateret på situationen, siger Hans Otto Sørensen. Han har gentagne gange beskyldt BaneDanmark for at manipulere og komme med urigtige oplysninger i sagen. Senest har han fremsat beskyldninger i en annonce i Skærbæk Avis og siden gentaget dem, da ekspropriationskommission var i Skærbæk i torsdags. - Jeg står ved mine ord, fordi jeg kan dokumentere dem, siger Hans Otto Sørensen.