Mindretal sætter klubhus til salg

TØNDER: Efter nøje overvejelser besluttede den tyske idrætsforening SG West i Tønder i foråret at skille sig af med klubhuset på Kongevej 61. Klubbens aktivitetsniveau var faldende, andre tyske institutioner benyttede sig ikke af mødelokalerne, og da huset samtidig var en stor økonomisk belastning, besluttede et flertal på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling sig for et salg.

I samarbejde med mindretallets landbrugsorganisation, LHN Ejendom, er klubhuset, der i Tønder både er kendt som "Turnerheim" og "Bootshaus", sat til salg i en budrunde. Frem til den 2. oktober kan interesserede købere fremsende et tilbud.

Formanden for SG West, Hauke Grella, håber, at salget ikke trækker i langdrag.

- Det må gerne gå hurtigt, siger han til avisen Der Nordschleswiger.