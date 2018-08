Mindfullness, bagning og brætspil: 10. klasserne skal styrke fællesskabet

Tiendeklasserne i Tønder, også kendt som Tønder 10, er godt på vej til at lancere et nyt tiltag, der skal give det sociale fællesskab blandt de unge et løft.

TØNDER: Når man går i 10. klasse, og holdet er samlet af unge fra hele kommunen, så kan blandt andet geografien sætte en stopper for, at man mødes om eftermiddagen.

Men det er Tønder 10 og Tønder Kommune nu på vej med en løsning på, for snart bliver der en hel stribe aktiviteter at bruge eftermiddage på for tiendeklasserne, forklarer Thomas Lyhne, der er leder af Tønder 10:

- Vores mål er at få flere af de unge til at mødes efter skole. Vi så blandt andet i trivselsundersøgelserne, at en del havde en tendens til at føle sig ensomme - og det er vi jo kede af, for vi vil gerne fremme fællesskabet. Derfor kommer det her nu som følge af et møde med Tønder Kommunes sundhedsafdeling, og vi nåede frem til, at det her projekt kunne være et godt bud, fortæller Thomas Lyhne.

Det hele begynder den 22. august, hvor der er introduktionsdag i ungdomsklubben Pitstop. Introduktionen er en del af skoledagen, hvilket sikrer, at alle 80 elever på Tønder 10 får et kig på mulighederne i projektet. Det er meningen, at eleverne to gange om måneden gratis kan deltage i forskellige aktiviteter.