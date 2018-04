Millionunderskud i brugsforeningen

Sidste forårs ombygning, øget lokal konkurrence og fortsat pres fra grænsehandlen nævnes som afgørende faktorer for, at Tønder og Omegns Brugsforening, der står bag Kvickly i Tønder og Lokalbrugsen i Visby, for andet år i træk kommer ud med underskud. Bestyrelsen forventer dog, at foreningen går bedre tider i møde.

TØNDER/VISBY: Tønder og Omegns Brugsforening kom ud af 2017 med et underskud på rundt regnet en million kroner.

Helt præcis er tallet 1.015.066 kroner, og det er ikke tilfredsstillende.

- Vi i bestyrelsen anser ikke resultatet 2017 for tilfredsstillende, sagde foreningens formand, Hanne Sørensen, da hun mandag aften aflagde årsberetning på brugsforeningens generalforsamling.

Knap 250 medlemmer deltog, og de blev blandt andet informeret om, at det er driften af Kvickly-butikken i Tønder, der er hovedårsag for de røde tal.

- Underskuddet er b.la. konsekvensen af vores store, men nødvendige ombygning i Kvickly. I kunder var loyale under ombygningen, I handlede hos os under ombygningen, I købte dog ikke for så mange penge som I plejede, formentlig fordi I ikke kunne finde varerne. Alle varer er stort set flyttet, sagde Hanne Sørensen i sin beretning.

Det er andet år i træk, at den lokale brugsforening, der står bag Kvickly i Tønder og Lokalbrugsen i Visby, kommer ud med røde tal. Men formanden forventer, at foreningen går bedre tider i møde.

- I bestyrelsen forudser vi, at vi i 2018 vil have et mindre underskud, men at vi herefter vil have vendt udviklingen og atter have gode, gedigne, sorte tal på bundlinjen, bebudede formanden.