Millionudvidelse af sundhedshus i Toftlund

I 2016 blev Sundhedshuset på Danavej 15 taget i anvendelse, og det huser i dag to almene praksisser med i alt fem praktiserende læger, en privatpraktiserende psykolog, en statsautoriseret fodterapeut, kommunal sygeplejeklinik, indmødested for sygeplejen og hjemmeplejen i området omkring Toftlund, genoptræning, Selvhjælp Sydvest. Derudover deler sundhedsplejen, sundhedsafdelingen, socialpsykiatrien og misbrugscenteret lokaler i bygningen.

Baggrunden for ønsket om en udvidelse er, at der er i de seneste år er kommet flere opgaver ud fra sygehusene til de almene praksisser, og det har betydet, at det hos nogle sundhedshuse er begyndt - eller snart begynder - at knibe med pladsen. Pengene til Sundhedshuset i Toftlund betyder, at de praktiserende læger kan få udvidet deres arealer med ekstra 250 kvm til Sundhedshusets eksisterende areal.

Toftlund: Tønder Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsministeriet om næsten 2,4 millioner kroner til at udvide Sundhedshuset i Toftlund på Danavej 15 til også at omfatte den tilstødende bygning på Danavej 17.

Passer perfekt

- I forbindelse med kommunalbestyrelsens Visions- og Strategiplan er der afsat penge til udvidelse af både sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. En af de aktiviteter er for eksempel en udvidelse af sundhedsklinikken for overvægtige børn og deres familier samt digital sundhedsvejledning. Men for, at vi skal nå i mål, får vi brug for flere lokaler blandt andet til samtaler og møder med borgerne, og her passer udvidelsen af Sundhedshuset i Toftlund perfekt ind, fortæller Tønder Kommunes borgmester Henrik Frandsen i en pressemeddelelse.