Millionsatsning: Kunstgræsbaner meldes klar til brug

TØNDER: Ud over den nye skole i Skærbæk og Tøndermarsk Initiativet har det været en af de største satsninger i indeværende år i Tønder Kommune. De tre kunstgræsprojekter i Tønder, Toftlund og Skærbæk for tilsammen ni millioner kroner meldes nu klar til brug.

Kunstgræsprojektet er en del af partiernes budgetaftale i Tønder Kommune for 2018. Her blev det i efteråret 2017 besluttet at anlægge nye kunstgræsbaner i Tønder og Toftlund samt renovere den eksisterende bane i Skærbæk.Det er AML Entreprise fra Odense, der har udført opgaven, mens Freiberg Gruppen, Tønder, der også bød ind i udbudsrunden, er underentreprenør på jordarbejdet i Tønder. El-Centrum i Tønder og Løgumkloster står for el-arbejdet på banerne. Udgiften for det samlede projekt er godt ni millioner kroner.

- Vi har planlagt at åbne banerne på torsdag. Folk står og tripper, så der er ingen grund til at vente til efter den officielle indvielse. Det vil næsten være synd, siger Christian Kjær-Andersen.

Bump undervejs

Kunstgræs-projektet har været undervejs i flere år. Det politiske budgetforlig i efteråret 2017 åbnede for finanseringen, men selv om alt var med bred opbakning, har der været nogle bump undervejs. Udbudsrunden viste, at det oprindelige budget ikke holdt. En lokal tilbudsgiver, Kjelkvist A/S, kom med den billigste pris, men blev fravalgt, og det fik Bo Kjelkvist til efterfølgende at stå frem i avisen for at pege på urimeligheder.

- Der har været arbejdet med kunstgræsbaneprojekt i over to år, og så ender det med et udbud og en tidsplan, der er så presset, at det bliver dyrere for alle skatteborgere. Det er i høj grad mangel på rettidig omhu, sagde Bo Kjelkvist i juni.

Kritikken blev genstand for en debat i byrådssalen, og i juli udsendte Tønder Kommune efter et møde en pressemeddelelse, der signalerede, at parterne atter var på talefod.

- Det har stor betydning for alle, at kommunen er i god dialog med områdets virksomheder, så derfor er jeg glad for, at vi har fået drøftet hinandens holdninger igennem, sagde borgmesteren dengang.