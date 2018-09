Millionprojekt er skudt i gang i Soldaterskoven

Basen har været genstand for stor publikumsinteresse i løbet af sommeren - levendegørelsen ved hundredåret for det engelske angreb på basen trak stor opmærksomhed. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Kulminationen på to års arbejde nærmer sig i Soldaterskoven. Nu er der gjort klar til renovering for tre millioner kroner af Zeppelinmuseets flyhangar.

TØNDER: Et længe ventet øjeblik for Zeppelin- og Garnisonsmuseet i Tønder er endelig en realitet. Efter museets hangar i slutningen af 2017 nær var blevet revet ned, er alt vendt rundt, og med tre millioner kroner på finansloven øremærket til netop renovering den gamle hangar, er et helt særligt projekt ved at tage form. Og det med lokale kræfter, for renoveringsopgaven er nemlig blevet vundet af Jejsing Trælast, som skal stå for at renovere hangarens tag og gulv, mens en tidstypisk tilføjelse til hangaren skal installeres af ligeledes lokale El-Centrum Tønder. Gruppen bag projektet har nemlig fundet 56 tidstypiske lamper, som fremover vil udgøre belysningen i hangaren. Arbejdet er allerede så småt i gang, forklarer projektleder fra Tønder Kommune, Henning Ravnborg Kristensen. - Naturstyrelsen har allerede lavet plads omkring hangaren, så der kan komme stilladser op. Vi har haft et udbud på opgaven, som er blevet vundet af Kurt Bucka og Jejsing Trælast, som skal skifte taget på hangaren. Vi var til slut afhængige af en aftale om skovrejsningen, som indgik i den her byttehandel mellem Skov- og Naturstyrelsen og Tønder Kommune, forklarer han.

Zeppelinbasen i Tønder Tønder Kommune har nedsat en politisk styregruppe, der skal koordinere aktiviteter og tiltag, som skal gøre Zeppelinbasen i Tønder til et nationalt fyrtårn. Visioner, planer og aktiviteter er samlet under navnet Zeppelin Tønder med det overordnede mål at skabe et oplevelses- og formidlingscenter. Formand for styregruppen, der skal koordinere tiltag og aktiviteter, er Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen. Øvrige medlemmer er lokalpolitikerne Harry Sørensen (DF), Harald Christensen (S) og Mette Bossen Linnet (V) samt chefkonsulent Henning Christensen, Tønder Kommune, kommunaldirektør Klaus Liestmann og skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Hangaren i Soldaterskoven var næsten dømt ude, men nu er den inde i varmen igen. Taget skal renoveres som det første af flere ting. Renoveringen foretages af Jejsing Trælast, mens El-Centrum Tønder står for en større opdatering af det elektriske - og monteringen af i alt 56 tidstypiske lamper i hangaren. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Stor spænding Henning Ravnborg Kristensen tilføjer: - De 45 hektar skov kommer i en høring, hvor brugergrupperne, der bruger Soldaterskoven, kan byde ind med ønsker og ideer til skovens form, blandt andet i forhold til beplantning og åbne områder. For Zeppelin- og Garnisonsmuseet er den forestående renovering af hangaren kulminationen på knap to års hårdt arbejde. Derfor er det selvsagt også en glad og spændt Anders Jacobsen, der som næstformand for museet kunne dele den gode nyhed til museets følgere onsdag. - Det her ser vi frem til med vild spænding. Det bliver vildt fedt at se taget komme på plads. Man kan sige, at vores øjesten blomstrer op igen, og det er noget, jeg tror vil give en masse opmærksomhed omkring vores egn og kommune. Alene, at det her har kunnet lade sig gøre i sådan et samarbejde, vil skabe stor opmærksomhed, mener han.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Levendegørelsen i forbindelse med hundredåret for det engelske angreb på den dengang tyske base trak et enormt publikum. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard