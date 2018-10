Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.Tøndermarsk Initiativet har et samlet økonomisk volumen på over 250 millioner kroner.

De bedste

Med udbuddet indleder Tøndermarsk Initiativet søgningen efter en totalrådgiver, der kan udforme nye gader og byrum i Højer.

- Vi går efter de allerbedste landskabsarkitekter, gerne med kompetencer omkring historiske kulturmiljøer, som Højer jo er rig på, siger Erik Jespersen, projektdirektør i Tøndermarsk Initiativet, i en udsendt pressemeddelelse, og han fortsætter:

- Det er ikke intentionen at omdanne Højer til et museum, men derimod at forstærke de kvaliteter, der allerede er i Højers bykerne. Det bør ske i et samspil mellem respekt for de eksisterende kvaliteter og tilførsel at et nyt højkvalitetslag, der vil gøre byen mere attraktiv for beboere og besøgende - og ikke mindst - mere attraktiv for folk, der ønsker at udvikle virksomhed indenfor for eksempel kunsthåndværk, mad og overnatning.