Tønder Kommune indgår et partnerskab med DGI og DIF og skal i de kommende fem år arbejde for, at langt flere er fysisk aktive. For få bevæger sig, som det er nu.

TØNDER: 4000 flere, som er fysisk aktive. Det er det ambitiøse mål for Tønder Kommune, der i et partnerskab med DGI og DIF vil få flere til at bevæge sig.

De to store idrætsorganisationer har en fælles vision kaldet "Bevæg dig for livet", hvor målet er, at 75 procent af befolkningen skal dyrke idræt i 2025, og 50 procent skal gøre det i en forening. For at nå målet laver idrætsorganisationerne blandt andet aftaler med kommuner, og her bliver Tønder Kommune nu indlemmet som visionskommune.

- Det glæder vi os til at komme i gang med, fortæller Kia Fog Kristensen, der er afdelingsleder i Tønder Kommunes kultur- og fritidsafdeling.

Det var hende, der læste om "Bevæg dig for livet" og muligheden for at blive visionskommune.

- Så synes jeg, det passede så utrolig godt på Tønder Kommune, fortæller hun.

Årsagen til at det passede godt, er trist. Tønder Kommune har gennem projektet Foreningsudvikling og en borgerundersøgelse fundet ud af, at den lokale befolkning halter, når det kommer til fysisk aktivitet. Færre end tidligere er med i idrætsforeninger, og foreningerne har det svært.

- Det stod faktisk ikke så godt til, som vi troede, fortæller Kia Fog Kristensen.

Kommunen sendte en ansøgning til idrætsorganisationerne og blev godkendt, og nu arbejdes der på et aftalegrundlag, så Tønder Kommune kan være visionskommune fra 2019 til 2023.