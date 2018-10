Millioner til sundhed begejstrer borgmester

Henrik Frandsen glæder sig over, at Tønder Kommune har fået tildelt 2.8 millioner kroner til at styrke sundheden i kommunen. Foto: Uwe Iwersen

Tirsdag kom det frem, at Tønder Kommune får tildelt 2.8 millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til projekter, der skal aktivere den ældre del af kommunes befolkning for at forebygge sygdomme.

Tønder: Sundheds- og Ældreministeriet uddelte tirsdag 50 millioner kroner til sundhedsprojekter, som 58 ansøgere havde ansøgt om. Her blev Tønder Kommune valgt sammen med 12 andre projekter. I alt blev Tønder tildelt 2,8 millioner kroner og pengene skal gå til projektet 'Sundhed på hjul - Vi ruller ud i hele Tønder Kommune'. Det betyder, at Tønder Kommune i 2019 og 2020 har fået midler til at nå ud til nogle af de borgere i kommunen, som de ellers ikke var nået ud til på samme måde. Pengene i projektet skal blandt andet gå til en projektleder, en fysioterapeut og en minibus, der gør det er muligt at køre rundt i hele kommunen. - Midlerne skal bruges på at forebygge sygdomme hos de ældre i kommunen, siger borgmester, Henrik Frandsen, der er glad for tildelingen af pengene til projektet. Ud over forebyggelse, så skal projektet være med til at udligne forskellen mellem land og by i kommunen. - I stedet for, at borgerne skal møde op til idræt i for eksempel Tønder, så sender vi en bus ud i kommunen for at lave aktiviteter på et plejecenter eller i et forsamlingshus. Dermed får vi forhåbentlig aktiveret nogle personer, som vi ellers ikke havde fået fat i, siger han.

Kommunen prioriterer sundhed Tønder Kommune har haft problemer med inaktive borgere gennem længere tid, viser den sundhedsprofil, som bliver lavet over landets kommuner. - Projektet her flugter godt med vores strategiplan for Tønder Kommune, hvor vi har prioriteret sundhed højt, fordi vi gennem længere tid har ligget langt nede i den sundhedsprofil, der bliver lavet over landets kommuner, siger borgmester, Henrik Frandsen (V). Foruden tildelingen af 2.8 millioner til 'Sundhed på hjul - Vi ruller ud i hele Tønder Kommune', drømmer kommunen om at blive en visionskommune, hvor flere dyrker sport. Derfor har man indledt et samarbejde med Dansk Gymnastik Forening og Dansk Idrætsforbund, som skal være med til at få flere til at blive aktive i kommunen.

Håber på sneboldeffekt Borgmesteren håber på, at der kan være en sidegevinst ved 'Sundhed på hjul - Vi ruller ud i hele Tønder Kommune'. - Når vi nu kommer rundt i kommunen, så kommer aktiviteterne til at foregå i forsamlingshuse, med mange ældre. På den måde håber vi, at de får opbygget et fællesskab, så vi kan minimere nogle af de ældres ensomhed, som er en faktor, der kan føre til mere sygdom, siger han. Finansieringen er delt op, så kommunen får tilført 1.4 millioner kroner om året i 2019 og 2020. Efterfølgende håber borgmesteren på, at projektet har været en så stor succes. at det kan køre videre. - Med det her projekt får vi forhåbentlig flere af de ældre til at dyrke sport. Dermed bliver folk sundere og har en mindre tildens til at blive syge. Det betyder, at vi som kommune forhåbentlig kan spare en del penge på sundhedsudgifter, som gør, at det her nye, forbyggende projekt kan køre videre, efter de to år er gået, afslutter borgmester Henrik Frandsen (V).