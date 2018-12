Million-julegave fra regeringen til Vadehavet

RØMØ: Der er endnu et par dage til juleaften. Men julemanden har allerede været forbi Nationalpark Vadehavet. I finansloven for 2019, der netop nu er i sin afsluttende godkendelsesfase på Christiansborg, er der afsat ekstra 1,3 millioner kroner til nationalparken, der strækker sig over fire kommuner. Dermed bliver den samledes bevilling på 9,2 millioner kroner om året frem til og med 2022.

De fire danske nationalparker ud over Vadehavet er:- Nationalpark Mols Bjerge, der fortæller historien om, hvordan det danske landskab blev skabt tilbage i istiden - Nationalpark Thy med klitheden, der er skabt gennem århundreders sandflugt - Nationalpark Skjoldungernes Land på Sjælland, der byder på et mangfoldigt og varieret landskab, der er rigt på natur - Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der rummer naturskatte og store kulturhistoriske værdier, der vidner om kongemagtens tilknytning til Nordsjælland

Udover at være landets absolut største er Vadehavet også den eneste nationalpark med internationale forpligtelser over for partnere i Holland og Tyskland samt i forhold til Unesco-verdensarven. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Som bestilt

- Udover at være landets absolut største er vi også den eneste nationalpark med internationale forpligtelser over for vores partnere i Holland og Tyskland samt naturligvis i forhold til Unesco-verdensarven. Så vi har mange spændende aktiviteter at løfte sammen med alle vores gode samarbejdspartnere, siger nationalparkens formand, professor Janne Liburd, i en udsendt pressemeddelelse og fortsætter:

- Så jo, vi er vældigt tilfredse med dette tiltag i finansloven, der kommer næsten som bestilt til, at vi 1. januar tager hul på vores nye nationalparkplan med mange såvel igangværende som helt nye aktiviteter. Så mange julehilsner fra Vadehavet til Christiansborg, lyder det fra formanden.