Miljøminister: Vi har en tendens til at tage ting for givet

National Vadehavet havde mandag besøg af miljø- og førevareminister, Jakob Ellemann-Jensen. Her blev det udover smagning af østers til en snak om nationalparkens arbejde med at beskytte området samt gøre folk bevidste om, hvad Vadehavet kan tilbyde. Særligt det sidste lå ministeren på sinde.

Rømø: Som sin første ministergerning uden for landets grænser underskrev miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), i maj 2018 i Holland en ny dansk-tysk-nederlandsk aftale om beskyttelse af Vadehavet.

I den forbindelse aftalte han og Nationalpark Vadehavets formand, Janne Liburd, at ministeren skulle komme på besøg i Nationalparken.

11 måneder senere blev det en realitet. Mandag besøgte Jakob Ellemann-Jensen Naturcenter Tønnisgaard i Nationalpark Vadehavet på Rømø. På dagsorden var der først smagning på de råvarer, som vadehavet tilbyder, inden snakken faldt på mere seriøse emner.

Ministeren var nemlig inviteret for at blive klogere på, hvad nationalparken gør for at beskytte den fredede natur, og hvad den gør for at tiltrække gæster til området.

- Idéen er, at når man ser det, som vadehavet kan byde på, er det lettere at forstå, hvor vigtigt det er, at vi passer på naturen. Vi skal have en bæredygtig udvikling, men det kan vi ikke alene. Derfor er det vigtigt, at folk kender til Vadehavet. Så vi vil gerne vise og fortælle ministeren historier fra området, som han ikke kan høre om på Christiansborg, fortalte Janne Liburd.

Fortællingerne tog ministeren til sig. Især hvad Vadehavet kan byde på, og hvordan man udnytter det, var han optaget af.

- Vi valfarter til alle mulige stedet for at opleve ting, men vi glemmer, hvad vi har lige uden foran vores egen dør. Vi har en verdensarv, og det skal vi værne om og fortælle vores børn om. Det er overvældende at se, hvad man på Nationalpark Vadehavet gør for at lokke folk til og lære dem om Vadehavet. Det tager jeg med mig hjem, siger ministeren.