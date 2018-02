Miljøeksperter er taget med på råd i heliport-sag

Rømø: Tønder Kommunes arbejde med at skabe grundlaget for en heliport på Rømø kan være gået ind i sin afgørende fase. Således regner direktør for teknik- og miljøforvaltningen i Tønder Kommune, Keld I. Hansen med, at sagen kan komme til poltisk behandling i kommunalbestyrelsen i marts måned.

- Vi har jo bedt Cowi, som er vores rådgiver på sagen, om at finde en mulighed for at lave en flyverute ud af Rømø Havn, som gør det muligt at etablere heliporten der. Det har de arbejdet med, og det arbejder de fortsat med, fortæller Keld I. Hansen.

Cowi har allieret sig med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

- Det er dem, de bruger som deres eksperter i sagen, så vi er helt sikre på, at når de kommer med noget til os, så kan vi også få det gennemført, siger Keld I. Hansen.