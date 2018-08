Bredebro: Under årets Røverfest i Bredebro kårede HHI Årets ildsjæl anno 2018.

Prisen plejer at blive uddelt lørdag kl. 12, men da rygtet ville vide, at ildsjælen ikke ville være hjemme på dette tidspunkt, blev prisuddelingen fremrykket til fredag aften.

Årets ildsjæl blev Mikkel Clausen, og i begrundelsen står der: "Et positivt menneske, hjælpsom, en stor del af sporten i Bredebro, formand for idrætsforeningen, gør alt for at holde liv i Bredebro, siger aldrig nej" og meget mere.

Mikkel Clausen lever op til sit formandskab i idrætsforeningen og sørger selv for at holde byens fodboldbaner både grønne og med snorlige kridtstreger. Derudover er han en ivrig fodbolddommer og bruger gerne mange frivillige timer i hallen.