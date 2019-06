Den kulinariske platte serveres den 19. september med appetizeren "Danner", fremført af Det Flydende Teater. Danner handler om en grevinde af folket - grevinde Danner. Hendes historie er en af de mest spektakulære i danmarkshistorien. Hun var født Louise Christine Rasmussen i 1815, som et uønsket produkt af et patriarkalsk samfund, hvor manden tog, hvad han mente, var hans. Resten af fortællingen er, om man så må sige, historie.

TOFTLUND: Der er noget for både øjne og ører, samt for store og små, når Midtlandets Musik -og Teaterforening indleder sæsonen til september.

Musik og teater

Siden fortsætter menuen af underholdning med "Svejk" af Teater Møllen og "Salt" af Det Olske Orkester. Salt er inspireret af historiske hændelser, samt af Hans Kirks roman Fiskerne, og handler om fattigdom og frisind, der alt sammen indledes med en tragisk ulykke, hvor 26 fiskere drukner ved Harboøre.

2019 afsluttes i teaterforeningens henseende med en julekoncert med Thomas Storm, Mette-Maria Øyen og pianisten Jacob Beck. Koncerten finder sted en måned inden jul, nemlig den 24. november.

Formanden for Midtlandets Musik- og Teaterforening, Karin Hønnicke Toft, fortæller, at man har forsøgt at ramme bredt og præcist.

- Vi prøver at sætte det bredt. De fleste af vores stamkunder er +60 og dem kender vi efterhånden godt, men vi har også en forpligtelse over for Musik og Teaterhøjskolen og dens elever, siger teaterformanden, og peger på, at sæsonen byder på en blanding af både musik og teater.