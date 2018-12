Midtbyplan: Læger frygter for fremtiden på Skibbroen

Hvis oplægget om at lukke krydset Kongevej/Skibbroen midt i Tønder føres ud i livet, kan det ende med, at klinikken "Lægerne på Skibbroen" vælger at lukke og slukke. Personalet er blevet orienteret om, at en lukning kan blive aktuel 1. september 2020, skriver læge Søren Lassen i et høringssvar til midtbyplanen.

- Vi må sige, at vi føler os alvorligt truet på vores fortsatte drift. Hvis vores vurdering bliver, at adgangsforholdene ikke er sikre og tilfredsstillende for vore patienter, bliver vi nødt til at stoppe. Det vil berøre vore 4800 patienter meget, skriver læge Søren Lassen, der er en af de tre praktiserende læger i Skibbro-klinikken, i en indsigelse i forbindelse med den netop afsluttede høringsfase for "byrums- og klimatilpasning for Tønder Midtby".

Udkastet til midtbyplanen, der er udarbejdet af Cowi, lægger blandt andet op til at lukke krydset Kongevej/Skibbroen. Sker det, forudser lægerne trafik- og parkeringskaos foran deres klinik på Skibbroen. Et kaos, der kan være så alvorligt, at lægerne siger farvel og tak.

TØNDER: Hvis Tønder Kommune realiserer det forslag til ændringer af trafikale forhold på Skibbroen, vil det få så alvorlige følger for klinikken "Lægerne på Skibbroen", at det i sidste konsekvens kan ende med en lukning.

- Vi bliver hørt, men der er ikke forståelse for, hvilke konsekvenser de foreslåede ændringer vil have for os. Vi føler at forvaltningen prioriterer parkeringspladser højere end vores betjening af Tønders borgere.

Det såkaldte paragraf 17 stk. 4-udvalg, der står i spidsen for byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder midtby består af følgende:borgmester Henrik Frandsen (V), formand for teknik- og miljøudvalget Bo Jessen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget Rene Andersen (V), kommunalpolitikerne Jørgen Popp Petersen (Sl. P.) og Harald Christensen (S), handelsstandsforeningens formand Anders Jacobsen, Frank Hoffmann fra Tønder Erhvervsråd, Kenneth Madsen fra Rømø/Tønder Turistforening, direktør ved Tønder Kommune, Keld I. Hansen, projektdirektør Erik Jespersen, fagchef Lars-Erik Skydsbjerg samt planlæggerne Kåre Quist Lorentzen og Bo Mørkbak Elefsen.

Lægerne på Skibbroen frygter, at en omlægning af trafikken og lukningen af en tilkørselsvej vil skabe så megen kaos, at det forhindrer en fortsat drift af en lægeklinik på stedet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Let adgang

- Vi er ifølge aftale med regionen forpligtet til at have let adgang til praksis. Denne forpligtigelse kan vi ikke opfylde, hvis ovenstående kryds lukkes, skriver Søren Lassen og tilføjer, at lægerne både på et borgermøde og et efterfølgende møde på rådhuset har gjort opmærksom på den alvorlige situation.

- Vi bliver hørt, men der er ikke forståelse for, hvilke konsekvenser de foreslåede ændringer vil have for os. Vi føler at forvaltningen prioriterer parkeringspladser højere end vores betjening af Tønders borgere. Det finder vi meget trist og urimeligt, skriver Søren Lassen i det høringssvar, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i.