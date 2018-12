Midtbyplan: 21 høringssvar og 56 millioner kroner

Sådan lød det, da udkastet til planen blev præsenteret på et borgermøde i november, og direktør ved Tønder Keld I. Hansen, at der her ikke er tale om tomme ord. For der er afsat penge til handling.

Overordnet skal midtbyplanen være med til at løse problemer med stigende regnmængder og synliggøre midtbyens potentialer. Derudover er det intentionen at styrke byens identitet som en kulturhistorisk handelsby på kanten af marsken.

56 mio. kr.

- I forbindelse med partnerskabet med Tøndermarsk Initiativet er der afsat i alt 56 millioner kroner. Dertil kommer det beløb, som Tønder Forsyning bidrager med i forbindelse med klimatilpasningen. Så det her er ikke kun en plan, der kommer til at stå på et stykke papir. Den er vigtig for Tønders fremtid, og vi satser på, at de første fysiske aktiviteter kommer til at foregå i slutningen af 2019, siger Keld I. Hansen.

Han er medlem af det udvalg, der nu skal se på de indkomne høringssvar, indsigelser og bemærkninger. Hvor de første aktiviteter omkring realiseringen af planen vil foregå, står endnu hen i det uvisse.

- Vi forestiller os, at vi udvælger et af de delområder, som planen er opdelt i. Det har været nævnt, at det kunne være området omkring Hostrups Hotel og skulpturparken, men det er ikke afgjort, siger Keld Hansen.