Midlertidigt styre vil sælge VUC-bygning i Tønder

Den redegørelse, som VUC Syds midlertidige styre er kommet med, lægger op til, at VUC Syds afdeling i Tønder skal sælges og uddannelserne udlægges til Tønder Gymnasium samt FGU, der er den forbedrende grunduddannelse.

TØNDER: Det midlertidige styre fra VUC Syd anbefaler i sin endelige redegørelse, der kom frem tirsdag aften, at VUC's bygninger i Tønder skal sælges fra. - Det har vi valgt at anbefale, fordi kvadratmetertallet ganske enkelt er for højt i forhold til det antal kursister, som vi har. Men intet er blevet besluttet endnu. Nu skal vi have en positiv tilkendegivelse fra politikere og ministerium - og selv når det er sket, er der intet, som er endeligt, siger Ulla Winther Koch, der er næstformand for VUC Syds midlertidige styre. På VUC Syds afdeling i Tønder er der omkring 75 årlige kursister, og som det er nu, er det både muligt at tage HF-enkeltfag samt AVU, der er den almene voksenuddannelse. Ifølge redegørelsen fra det midlertidige styre, skal de to uddannelsestilbud udlægges til Tønder Gymnasium og det nye FGU, der står for Forbedrende Grunduddannelse. Det starter op den 1. august 2019. Ifølge redegørelsen skal HF-enkeltfagene udlægges til Tønder Gymnasium, mens den almene voksenuddannelse, AVU, skal udlægges til FGU.

Vi har snakket med det midlertidige styre om en holdbar løsning, og har tilbudt at hjælpe til med lokaler og undervisning. Det har vi gjort, fordi vi allerede tilbyder en to-årig fuld HF ved os. Og så mener vi også, at det er vigtigt, at der er et godt tilbud til HF-enkeltfag i Tønder. Anna Amby Frejbæk, rektor på Tønder Gymnasium.

Tønder Gymnasium byder velkommen Tønder Gymnasiums rektor, Anna Amby Frejbæk, har været med til flere møder med det midlertidige styre af VUC, og hun er positivt stemt over redegørelsen. - Vi har snakket med det midlertidige styre om en holdbar løsning og har tilbudt at hjælpe til med lokaler og undervisning. Det har vi gjort, fordi vi allerede tilbyder en toårig fuld HF ved os. Og så mener vi også, at det er vigtigt, at der er et godt tilbud til HF-enkeltfag i Tønder, siger hun. HF-enkeltfagene på VUC Syds afdeling i Tønder er meget følsomme overfor konjunkturerne i samfundet. Når der er høj vækst, så er der få, der vælger at tage enkeltfag, fordi de er i arbejde. Omvendt vil en lavkonjunktur typisk betyde, at mange vælger at studere enkeltfag, fordi ledigheden her er høj. Det er den usikkerhed, som Tønder Gymnasium håber at kunne gøre op med. - Vi tror, at vi kan være mere robuste end VUC i Tønder, fordi det kræver lærere med en kandidatuddannelse at undervise på HF. De lærere har vi allerede, fordi de underviser i andre klasser på vores skole i forvejen, og derfor tror vi, at vi er mindre afhængige af konjunkturerne i samfundet, siger hun.

Brug for tid Hos FGU har man endnu ikke taget stilling til redegørelsen fra det midlertidige styre af VUC. Planen har hele tiden været, at FGU skulle overtage de af AVU-eleverne, der er under 25 år gamle, når skolen åbner den 1. august 2019. Men man har endnu ikke kigget på, om der kan være fornuft i også at tage de elever ind, der er over 25 år gamle. - Jeg er næsten lige startet som leder for FGU, og lige nu er vi i gang med at se på, hvor vi skal have lokaler henne fra 1. august. Men redegørelsen er naturligvis en ting, som vi vil forholde os til i den nærmeste fremtid, siger Bjarne Bonvang. Han er netop blevet ansat som leder for den forberedende grunduddannelse, FGU, i Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa.