Michael Wollesen forlader U18-holdet for at assistere Torben Sørensen med træningen af TM Tønders bedste herrehold.

Tønder: I den kommende sæson får cheftræner Torben Sørensen et kendt ansigt som ny assistenttræner. TM Tønder Håndbold har nemlig ansat Michael Wollesen som fast assistent fra den kommende sæson. Han har i denne sæson haft ansvaret for klubbens bedste U18 hold, der netop har vundet 1. division.

Da Torben Sørensen blev sygemeldt i februar, blev Michael hentet op i 1. holdstruppen som assistenttræner, hvor han med succes har bidraget. Derfor er Torben Sørensen også glad for, at det er lykkedes at få tilknyttet Michael Wollesen permanent:

- Michael er en kompetent træner, der kender klubben indefra. Han har både store menneskelige og faglige kompetencer, og så har han i mange sæsoner arbejdet med talentudviklingen i TM Tønder. Hans kendskab til de unge spillere, der kommer op som seniorer i de kommende år, er stort og indgående. Vi har fra dag et haft god sparring om opgaverne. Det har været et ønske fra min side at få en "stående" træner, og jeg glæder mig til samarbejdet med Michael. Samtidig vil jeg gerne takke Hans Martin Asmussen for en stor indsats og et godt samarbejde i denne sæson, siger Torben Sørensen i en pressemeddelelse.

Hans Martin Asmussen har været spillende assistenttræner i indeværende sæson.