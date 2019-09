Mette Schak Dahlmann startede karrieren lokalt, men bor i dag i Aarhus og arbejder for Løgten Murer- og Entreprenørforretning lidt nord for Aarhus. Foto: Niklas Majgaard

En daglig frustration er blevet til et initiativ og en lovændring, fordi Mette Schak Dahlmann satte sig for at gøre noget ved sagen. Det har nu gjort hende til prisvinder.

RANDERUP/AARHUS: Mette Schak Dahlmann fra Randerup kan tilføje endnu en titel til sit CV, for udover at være murer, så kan hun også kalde sig vinder af Fællesskabsprisen 2019. Det kan den 29-årige murer, fordi hun brænder for at skabe optimale vilkår for sine kolleger og fagfæller. Engagementet i at tage kampen hele vejen til Christiansborg er stort, men i virkeligheden handler det ikke om Mette Schak Dahlmanns egen tilværelse som murer med base i Aarhus - det hander om at alle får bedre arbejdsforhold. Det hele begyndte i skurvognen på byggepladsen. Her skal der være mulighed for at gå i bad, men der er ikke krav om, at der skal være en dør i skurvognens badeværelse, og da alle laver skurvogne efter de samme regler, så var det oftest til ulempe for kvindelige håndværkere: - Jeg byggede en skurvogn. Loven var sådan, at der ikke skal være en dør til brusekabinen, og der kom altid nogen brasende, ligesom mange kvinder havde svært ved at blive ansat, fordi man så skulle have en skurvogn til hvert køn. Løsningen blev en dør - og en køretur til Hirtshals for Mette Schak Dahlmann: - Men hvorfor sætter man ikke bare en dør i? Jeg ringede til nogle producenter af skurvogne og fik først ikke rigtigt nogen respons. Så kom jeg igennem til Skanvogn A/S i Hirtshals, som gerne ville se på udfordringen. De hjalp med at få tegnet og bygget en vogn. Men ét er jo den praktiske løsning - noget andet var at få lavet lovgivningen om.

- Rigtig mange - også mandlige kolleger - har skrevet til mig og sagt tak for, at det her blev til noget. Det gør mig glad. I det hele taget, at vi har sikret, at alle får bedre mulighed for at kunne gå i bad på byggepladsen. Mit argument er jo, at hvis det i forvejen er svært at få skoleelever til at gå i bad efter idræt, så har jeg også svært ved at se, hvordan mit fag bliver mere attraktivt, hvis man skal bade for åben dør. Mette Schak Dahlmann, murer og vinder af Fællesskabsprisen 2019

Foto: Niklas Majgaard For at komme i betragtning til Fællesskabsprisen skal man indstilles. Mette blev indstillet for sit store engagement i forhold til at sikre bedre vilkår i byggebranchen. Foto: Niklas Majgaard

Til kaffe med ministre Prototypen blev siden til et lovforslag og nu en lov. Mette ville gerne vise sit bud på en skurvogn frem, og inviterede derfor beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren på morgenkaffe. Men geografien var en udfordring: - Jeg inviterede dem på morgenkaffe, men det var svært at finde hul i kalenderen til, at de kunne komme til fabrikken i Hirtshals. Så det endte med, at jeg fik arrangeret, at skurvognen blev sat op ved Christiansborg, forklarer hun. At der nu er nye krav på vej til fremtidens skurvogne har været en lang og sej kamp for den nyslåede prisvinder, men resultatet er klart: Roserne er kommet fra alle ender af byggebranchen, forklarer hun: - Rigtig mange - også mandlige kolleger - har skrevet til mig og sagt tak for, at det her blev til noget. Det gør mig glad. I det hele taget, at vi har sikret, at alle får bedre mulighed for at kunne gå i bad på byggepladsen. Mit argument er jo, at hvis det i forvejen er svært at få skoleelever til at gå i bad efter idræt, så har jeg også svært ved at se, hvordan mit fag bliver mere attraktivt, hvis man skal bade for åben dør, slår hun fast.

Foto: Niklas Majgaard I øjeblikket arbejder hun og holdet på et projekt i Silkeborg, som også er lokationen for disse fotos. Foto: Niklas Majgaard

Vækker genlyd Initiativet og viljen til at gøre en forskel har også gjort stort indtryk langt udenfor byggepladsen. I 2020/2021 ruller de nye badefaciliteter ind på de danske byggepladser, men historien har bredt sig hele vejen til FN i Genevé. En stor kongres i Bellacentret blev startskuddet for Mette, som blev inviteret til at tale om sin kamp for ligestilling - og ikke mindst de fordomme hun som homoseksuel møder i det daglige: - Jeg talte i København om kampen for mit køn og min seksualitet i forhold til mit fag, og det, at alle bør bakke hinanden op, selvom nogen stikker lidt udenfor. I det hele taget er det en kamp for håndværkerne, for der er en tendens til, at der tages mange beslutninger, uden vi selv er repræsenteret. Det gav sidenhen en invitation fra FN til en kongres i Genevé, hvor jeg også var på scenen, fortæller hun. Engagementet er kommet af kampen mod uretfærdighed, mener hun: - Når nogen siger, at ting ikke kan lade sig gøre, så vil jeg gerne modbevise det. Jeg står meget selv med tingene, og det er aldrig sjovt at ryge gennem shitstorms på nettet, fordi man siger sin mening. Men vil man rykke ved status quo, så er der altid nogen, der skal tænke anderledes - og det er sommetider en kamp, forklarer Mette Schak Dahlmann.