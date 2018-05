Mette skal vise borgerne på rette vej

Tønder: 15. maj begyndte et nyt kapitel i 35-årige Mette Garder Jensens liv. Hun startede nemlig her i sit nye job som borgerrådgiver ved Tønder Kommune. Et job, hun har ledt efter gennem hele sit arbejdsliv.

- Når man er uddannet jurist, bliver ens job hurtigt noget med at sidde bag et skrivebord og forfatte lange tekster. Jeg har altid haft lyst til at bruge mine kompetencer til at hjælpe mennesker med at gøre disse tekster mere forståelige. Så et job som borgerrådgiver, hvor jeg netop skal hjælpe folk med at forstå kommunale breve og afgørelser, og i det hele taget få forklaret tingene på en enkel måde, det var lige et job for mig, konstaterer Mette Garder Jensen.

Hun er født og opvokset i Tønder, men har boet en del år i København, hvor hun også har taget sin uddannelse. Hun er dog ikke flyttet tilbage til Tønder - ikke helt.

- For et år siden flyttede jeg med min familie til Sønder Bjert syd for Kolding. Så jeg bor ikke i Tønder Kommune, men jeg er da kommet noget af vejen hjem, lyder det videre fra Mette Garder Jensen.