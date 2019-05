Mesterskabsføringen er i sigtekornet

RING DJURSLAND/BREDEBRO: Jagten på point er for alvor sat ind for Ole Petersen, som søndag er klar til anden afdeling af Super GT, der denne gang køres på Ring Djursland. Sæsonens første sejr har Petersen fortsat til gode, men sæsonpremieren på Padborg Park i april gav en god pointhøst, og Ole Petersen befinder sig da også på den aktuelle andenplads i tabellen.

Tilbage til sejrsstimen

Ole Petersen kommer til Ring Djursland med solid optimisme i bagagen, for sidste gang på Djursland endte han på toppen af podiet efter tre heats - og der har han klare ambitioner om at ende igen. Banen passer nemlig Petersen rigtig godt:

- Jeg synes, vi ser ret stærke ud til weekenden. Vi har fundet en del ting at optimere på bilen, og også personligt har jeg gjort en del. Jeg træner meget for tiden for at tabe lidt vægt, og det burde give noget på stopuret også. Sidste år gik det rigtig godt på Djursland, for jeg vandt, og jeg er i det hele taget rigtig glad for banen, som, jeg bestemt synes, er den bedste på kalenderen, siger han og fortsætter:

- Så man kan vel sige, at jeg er favorit. Når man ved, at speeden er der, så må man også erkende, at det nok er til favoritværdighed også.

Men mellem Ole Petersen og podiet står det stærke Team Flexlease.

- Flexlease er stærke, helt klart. Men jeg kan også se forskelle, for de har satset anderledes end os, og jeg tror godt, det kan blive noget, de fortryder i det lange løb. De har en anden strategi på dækkene, for vi er jo begrænset på, hvor mange friske tørvejrsdæk vi må bruge på en sæson. Der har de brugt langt flere end os, og det kan godt bide dem til sidst - hvis det ikke regner en masse i sæsonen, forklarer en kampklar Ole Petersen.

Det hele kan fanges på Ring Djursland og alternativt i TV på 6'eren, som sender fra søndag klokken 14.00.