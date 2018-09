BREDEBRO/RING DJURSLAND: Anden halvdel af sæsonen er i fuld gang for Bredebro-køreren Ole Petersen og resten af OP Motorsport/Team Jørgen Hansen Biler i Danish Supertourisme Turbo.

I den forgangne weekend debuterede den danske motorsportsklasse på den tyske Formel 1-bane Hockenheimring, og her viste Ole Petersen hurtigt farten. En samlet andenplads blev resultatet, men en skidt start på weekendens andet heat kostede vigtige point.

- Vi fangede banen hurtigt, men var ikke heldige med alt dernede, forklarer Ole Petersen. Tumulten i heat 2 satte nemlig Ole Petersen så langt tilbage i starten, at han endte som nummer 13 her. Fra 6. startposition i finalen var der derfor alt at kæmpe for, og det gjorde Petersen - der kørte sig op som nummer to efter weekendens samlede vinder, Martin Andersen.

Trods udfaldet i heat 2 var de samlede resultater gode nok til, at Ole Petersen kan køre ind til weekendens løb på Ring Djursland i mesterskabsføring. Men Petersen er ikke færdig med at samle point sammen i serien - alt er åbent endnu, for i Danish Supertourisme Turbo må man fratrække sine dårligste resultater ved sæsonens afslutning. Gør man det lige nu, så er Ole Petersen aktuelt nummer to i mesterskabet.

Derfor er det også en selvtillidsfuld racerkører, der er klar til at høste point på Ring Djursland denne weekend:

- Jeg skal ud at samle godt med point uden at få lavet skader. Vi har et mesterskab at vinde, og det gør man ikke ved at udgå, lyder planen fra Ole Petersen.