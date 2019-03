AGERSKOV: Selv om den nyligt afholdte forårsmesse i Tønder havde besøg af 10.000 gæster, så jubler formanden for Håndværker- og Handelsstandsforeningen i Agerskov, købmand Sonja Petersen, over noget færre. Her har man i weekendens løb haft lidt under 3000 gæster inde til messen i Agerskovhallen.

- Det er gået ovenud godt. Det har været helt fantastisk, udbryder Sonja Petersen.

Hun fortæller, at de 52 udstillere ikke vil have flere inde. Når 3000 gæster defilerer forbi en stand i løbet af to dage, så har man lige akkurat tid til at tale med dem, der stopper op, fortæller Sonja Petersen.

- Når udstillerne er tilfredse, så er vi tilfredse, noterer Sonja Petersen.