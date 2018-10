Mere strømlinet fordeling af plejeboliger skal i høring

TØNDER KOMMUNE: Hver gang en af Tønder Kommunes 327 permanente og 37 midlertidige plejeboliger skifter beboer, så går der et stykke tid, hvor boligen er ubeboet, og Tønder Kommune derfor har udgifter til tomgangshusleje. Altså, at en bolig skal holdes i gang, selv om der ikke aktuelt er en beboer.

Derfor er det også vigtigt rent økonomisk at sikre en så høj belægningsprocent som muligt på lejeboligerne - og netop på dette område har Tønder Kommunes sundhedsudvalg nu sendt fire foreslåede tiltag i høring hos ældrerådet. Tanken er, at processen i hvert eneste skifte kan blive kortere, hvis man tager fat i den måde, en borger tilbydes en bolig på.

Målet er, at minimere udgifterne til tomme boliger, forklarer sundhedsudvalgsformand Irene Holk Lund (V):

- Her er nogle ting, vi kan trække på i forhold til at få et bedre flow, altså en mere effektiv proces, forklarer hun.

Irene Holk Lund påpeger, at muligheden for at kunne tilbyde flere personer den samme bolig for at opnå en ny aftale hurtigere, er det afgørende:

- Det vigtigste er, at vi gerne vil gøre det, som mange boligforeninger allerede gør. Det er, at man tilbyder den samme bolig til flere, så man undgår tomgangshusleje. Det er, hvad vi lægger op til, og nu skal det i høring i ældrerådet. Vi har punktet med på dagsordenen i november igen, forklarer hun.