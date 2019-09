Mere liv i midtbyen: Sådan vil Tønder bekæmpe tomme butikker

- Jeg lover jer, at på det allerførste BID-møde, der beslutter vi noget, og så gør vi det, lød det fra Mikkel Niess, der heller ikke lagde skjul på, at det er ham, der ligger stilen på de kommende BID-møder.

Mikkel Niess kom hurtigt ud over rampen, da han præsenterede projektet. Med ham for bordenden, skal man ikke forvente sig ordrige strategier eller langstrakt planlægning.

Alle byer har udfordringer

Mikkel Niess og BID-Danmark har gang i en lang række lignende projekter i forskellige byer i Danmark. Og udfordringerne ligner hinanden i mange af byerne, afslørede Mikkel Niess.

- Jeg indrømmer, at internettet er en brændende platform for detailhandelen, og at der mange steder er problemer med huslejepriserne. Men der er et problem, der går igen i alle byer. Det er detailhandlerne selv. De følger ikke med tiden.

Mikkel Niess beviste hurtigt, at han er handlingens mand. De mange fremmødte fik ikke lov til at sidde og lytte under hele det to timer lange møde. Deltagerne blev delt ind i grupper, og skulle i løbet af meget kort tid blive enige om det bedste i midtbyen, det dårligste og så de vildeste idéer, de kunne komme op med. Og alle gik entusiastisk til opgaven.

- Jeg elsker jeres energi, men nu er jeg spændt på, hvor mange af jer, der dukker op til det første rigtige møde, lød det fra Mikkel Niess.

Formand for Tønder Handelsstandsforening, Anders Jacobsen, var en glad mand.

- Det er da fedt, der kommer så mange. Så er vi i gang, konstaterede han.