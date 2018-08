Menighedsrødder beder om mindre bøvl og bureaukrati

Menighedsrådet i Mjolden inviterede formanden for Folketingets Kirkeudvalg, Karen Klint (S), på besøg for at gøre opmærksom på udfordringerne med at menighedsrådet gerne vil fjerne nogle kirkebænke - det tager nemlig alt for lang tid, lyder kritikken.

MJOLDEN: Hvem er kirken til for? Er kirken et museum eller et sognehus? Disse spørgsmål stiller man sig i mange menighedsråd, især når de frivillige kræfter i menighedsrådene går i gang med større eller mindre renoveringsprojekter. Her er det nemlig Nationalmuseet, der skal vurdere ombygningen i forhold til kulturarven. Og det kan tage sin tid.

Formand for menighedsrådet i Mjolden, Kresten Kragh-Schmidt, har stået i spidsen for flere ombygninger, der har været særdeles besværlige at få lov til at gennemføre.

Netop nu arbejder menighedsrådet med at fjerne de bagerste bænke i kirkerummet, for at gøre kirken mere tilgængelig og samtidig etablere et fleksibelt område, der blandt andet kan bruges til kirkekaffe og andre små møder. Det har de fået afslag på. Eller rettere, de har fået lov til at fjerne bænkene, men skal lade gavlene stå.

- Nu har vi inviteret Karen Klint, så hun kan se kirken og samtidig håber vi, at hun vil tage vores oplevelser med tilbage til Folketinget. For arbejdsgangene er bare alt for lange og bøvlede, siger Kresten Kragh-Schmidt.