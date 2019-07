Melankoli og humor forenet i samme udstilling

Tønder: Eftertænksomhed, længsel og melankoli. Det er tre tillægsord, som lægger sig tæt op ad den nye udstilling på Kunstmuseet i Tønder. Essens - Hovedlinjer i nordeuropæiske kunst, som udstillingen hedder, skildrer, som navnet antyder, en fortælling om den nordeuropæiske kunsthistorie.

En historie, der adskiller sig fra den mere dramatiske og overdådige kunst i syd. Men det er ikke blot mørke og uro, der hersker over kunstværkerne. Humor og ironi præger også den nordeuropæiske kunsthistorie og dermed også udstillingen i kunstmuseets store lyse lokaler.

Man skal ikke langt ind gennem kunstmuseets lokaler, før man får et lille smil på læben. Her bliver man mødt af finske Tommi Toijas små lerfigurer med de korte arme Borte med blæsten og Dreng og træ.

Nok er der en vis humor forbundet med værkerne, men der ligger samtidig noget mere dystert og tragisk under. Noget som kendetegner den nordiske kunststil.

- Bag ved det komiske ligger der en seriøsitet og noget problematisk. Det er tragisk, hvordan Toijas lille kønsløse figur med de alt for korte arme prøver at nå det eneste æble, der hænger på æbletræet i stedet for at tage et af de mange, som allerede ligger på jorden, siger Søs Bech Ladefoged, der er museumsinspektør på Tønder Kunstmuseum.

Meget passende kaldte Toija, der ikke er bleg for at sætte fokus på meningsløsheden, derfor også den lille lerfigur for "lille fjols".