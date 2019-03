Mejeriet hiver Christian Fuhlendorff tilbage på scenen

TOFTLUND: For to et halv år siden ankom Christian Fuhlendorff til et udsolgt publikum med godt over firehundrede mennesker i Mejeriet i Toftlund.

- Det var et brag af et show, og man kunne mærke salen rykke sig af højlydte grin, skriver Thomas Trier, der er forstander på Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund, i en pressemeddelelse.

Efter det store show i 2016 med Christian Fuhlendoff, forsøger Mejeriet sig igen med den populære standupper og tv- samt radiovært, der på har slået sit navn fast som en af tidens helt store komikere.

Fuhlendorff debuterede tilbage i 2007 på Comedy Zoo med sit første onemanshow, der ganske enkelt hed "Mit første onemanshow".

Han har herefter i de senere år lavet mange flere onemanshows - alle med stor succes.

Mejeriet er stiftet i et samarbejde mellem Musik og Teaterhøjskolens forstander og en gruppe unge mennesker, for at få flere arrangementer med musik og komik i Sønderjylland.

Gruppen af mennesker har siden 2014 stået bag en række shows med kunstnere som blandt andre, Andreas Bo, Simon Talbot, Thomas Warberg og Dúné.

Christian Fuhlendoff kommer på besøger i Mejeriet den 14. marts klokken 20.

Billetter kan bestilles på Mejeriets Facebookside.