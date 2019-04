Medrivende drama da TM Tønder tog første stik

TM Tønder sejrede torsdag med 28-25 på hjemmebane over Team Sydhavsøerne. Mange spillere strålede mod gæsterne, der havde vundet sæsonens første to opgør mod TM Tønder.

Tønder: TM Tønder er et skridt nærmere ligaen. Således vandt holdet torsdag den første kvalifikationskamp mod Team Sydhavsøerne hjemme i Tønder Sport- og Fritidscenter. Kampen endte 28-25 og var en helt tæt affære, hvor holdene fulgtes ad i langt størstedelen af kampen. TM Tønders første tre mål blev sat ind af Lasse Nikolajsen - en fløjscoring, et kontramål og en scoring på straffe, og så var han ligesom i gang og TM Tønder foran 3-2. Han endte som holdets topscorer med seks mål. Men gennem store dele af første halvleg sad man med en fornemmelse af, at Team Sydhavsøerne, der havde slået TM Tønder to gange denne sæson, faktisk havde overtaget. Holdet blev ført an af nimålsskytten Martin Vilstrup Andersen og en fremragende målmand i Nicolai Neupart, der gennem kampen havde adskillige redninger - blandt andet fire på straffekast. Det tilsyneladende overtag viste sig bare ikke på måltavlen, hvor gæsterne godt nok et par gange var foran med to mål, men da pausen indtraf var bagud med et enkelt.

Kampen i tal TM Tønder-Team Sydhavsøerne 28-25



Pausestilling: 14-13



Udvisninger (2 min.):



TM Tønder: 3



Team Sydhavsøerne: 5



TM Tønders mål: Lasse Nikolajsen 6, Emil Bergholt 5, Hans Martin Asmussen 5, Ulrik Nøddesbo Eggert 4, Mathias Møller 3, Lasse Hamann-Boeriths 2, Jesper Redlefsen 1, Rolf Ravn 1 og Jeppe Jonansson 1.



Team Sydhavsøernes topscorer: Martin Vilstrup Andersen 9 mål

Foto: Flemming Andersen Lasse Hamann-Boeriths og resten af TM Tønder-mandskabet imponerede torsdag, da Team Sydhavsøerne blev besejret med 28-25. Foto: Flemming Andersen

Masser af redninger Kampen var startet med masser af fysisk spil, og dommerne kvitterede med fem tominutters-udvisninger i første halvdel af 1. halvleg. Efter bare cirka 12 minutter røg Jeppe Jonasson ud for anden gang, men den bomstærke spiller trak ikke flere udvisninger i resten af kampen, og sammen med Emil Bergholt sled og slæbte han i midterforsvaret. Emil Bergholt krydrede sin indsats med fem scoringer. I anden havleg virkede det til, at TM Tønder havde fået overtaget, og målmand Christian Trans strøede om sig med redninger. Holdet kom dog længe ikke foran med flere end to mål, og da Team Sydhavsøerne på et tidspunkt scorede tre i streg, var det pludselig gæsterne, der førte 18-20. TM Tønder kom dog hurtigt tilbage, og fra stillingen 21-21 slog holdet for første gang et hul på tre scoringer. Med cirka tre minutter igen, så det ud til, at Emil Bergholt afgjorde kampen med sin scoring til 27-23, men to hurtige mål af gæsterne bragte en smule spænding ind i opgøret i en hektisk afslutning. Gæsterne kom også i boldbesiddelse igen, men kom aldrig tættere på, og Hans Martin Asmussen gjorde det til slutresultatet - han havde gennem kampen vist flot overblik og fine scoringer. Det var i det hele taget en kamp med fine præstationer. Ulrik Nøddesbo Eggert scorede fire gange og Mathias Møller, der i en periode tog taktstokken i angrebet, scorede tre gange.

Foto: Flemming Andersen Ulrik Nøddesbo Eggert scorede fire gange i opgøret og blev valgt til kampens spiller. Foto: Flemming Andersen

Glad træner Efter det traditionelle "Hvem var det, der vandt i dag"-sejrsråb i omklædningsrummet, var TM Tønder-træner Torben Sørensen klar til at se tilbage på kampen og indsatsen. - Jeg kan kun være glad og tilfreds, for alt det, vi har arbejdet med, det er det, der lykkes det sidste kvarter, sagde han. På holdet havde de på forhånd snakket om, at man skulle vinde målmandsduellen - det vidste Torben Sørensen faktisk ikke, om holdet gjorde torsdag - men han så en Christian Trans, der havde vigtige redninger. Nu venter et returopgør på udebane 2. påskedag i Maribo. - Vi tager helt sikkert ned med selvtillid, slog Torben Sørensen fast forud for kampen, hvor et point er nok til at sende TM Tønder videre i kvalifikationspillet.

Foto: Flemming Andersen TM Tønder slog torsdag Team Sydhavsøerne med 28-25. 2. påskedag er der returopgør. Foto: Flemming Andersen

