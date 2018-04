Med sangbog og gummistøvler

Det specielle sidste år var, at "Vi henter tidevandet ind" var med til at markere Jens Rosendals 85-års fødselsdag. Det er netop Ballum-digterens sange i både salmebogen og Højskolesangbogen, der er omdrejningspunkt for initiativet. Sidste år valfartede deltagerne fra hele landet til vadehavskysten.

Da Ballum-digter Jens Rosendal fyldte 85 år sidste år, blev han udnævnt til Tønder Kommunes første officielle æresborger.Det koster 50 kroner at deltage i "Vi henter tidevandet ind" lørdag den 5. maj, når man kun ønsker at deltage i arrangementet ved havet. Man melder sig på dagen.Ønsker man at deltage i det efterfølgende arrangement i Ballum Multihus (pris 225 kr. inkl. mad) kræver det forhåndstilmelding senest 1. maj på www.vadehavssmedjen.dk eller telefon 2972 7426.

Uropførsel

I år byder arrangementet også på intet mindre end en uropførsel af en helt ny Jens Rosendal-sang. Erhardt Ehmsen er blandt meget andet også bagmand for en kluestangs-springbane, som han har etableret ved de historiske møller på Ballum Enge. For at skabe interesse for at springe med kluestang, har Erhardt Ehmsen bedt Jens Rosendal om at skrive en sang. "Springstagesang" skrevet af Jens Rosendal med musik af Anker Askou er nu klar, og vil blive udleveret og sunget på diget ud til vadehavet syd for Ballum.

Her vil der næste lørdag også være en tale ved Tønders borgmester Henrik Frandsen, der er optakt til vandreturen ud på vaden. Når selskabet når ud til vandet, vendes om, og med musikledsagelse af FDF Brass Band fra Tønder synges sagen "Vi henter tidevandet ind".

Inde på land igen sættes kursen mod Multihuset i Ballum, hvor der først serveres kaffe og derefter lægges op til både koncert og sangtime med et udvalg af Jens Rosendals samlede værker. Traditionen tro rundes dagen af med et udvalg af supper.