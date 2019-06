Med garanti: Finansiering af møllevinger på plads

HØJER: Siden efteråret 2016 har Højer Møjer fremstået med amputerede vinger. En skade i møllehattens bærende konstruktion gjorde, at vingerne blev savet af for at afværge en tilspidset situation. Siden har Højers vartegn været et nedslående syn, men nu er der for alvor håb forude. Med tilsagn om en underskudsdækning på op til 250.000 kroner, leverer Tønder Kommune det afgørende bidrag til, at en planlagt renovering for i alt 4,3 millioner kroner kan realiseres.

- Vi siger, at de godt kan bestille håndværkerne, forklarer borgmester Henrik Frandsen (V), efter at kommunens økonomiudvalg torsdag formiddag nikkede ja til underskudsdækningen. Den er ikke ensbetydende med, at kommunen skal til lommerne.

- Det er kun hvis det ikke lykkes dem (Møllefonden, red.) at finde de sidste penge, at vi træder til, siger Henrik Frandsen.