Med Lego på tværs af alle grænser

Tusinder og atter tusinder af farverige klodser har indtaget Skærbækcentret denne weekend. For Lego er ikke bare Lego - det er et verdensomspændende fællesskab, hvis man tager til Skærbæk Fan Weekend.

SKÆRBÆK: Lego har fans i millionvis verden over, men trods Legos ophav i Billund, så er Skærbæk også blevet en meget vigtig by for en stor gruppe fans. Det er nemlig her den årligt tilbagevendende Lego Fan Weekend finder sted - og det at have Lego som hobby er i øjeblikket i stor vækst. Det mærker arrangør Caspar Bennedsen alt til - for Skærbækcentret har aldrig før været så fyldt med tilskuere, entusiaster og ikke mindst Lego.

- Man tror hvert år, at det ikke kan blive større - men så vokser det alligevel. Vi har lige over 400 udstillere i år, og der er en sindssygt høj standard på alle projekterne derude. Det er fantastisk at se!

Samtidigt er det langt fra et dansk eller europæisk fænomen at tage til et stort Lego-træf som det i Skærbæk:

- Det er skønt at se, og det er også skønt at se den store opbakning fra hele verden til vores arrangement. Australien er for eksempel meget flot repræsenteret - de er 29 mand herovre i år, og der er også Legobyggere fra eksempelvis Hongkong, Taiwan og USA med, forklarer en tydeligt imponeret Caspar Bennedsen.