Mathilde Falch og Michael Falch giver koncert i Løgumkloster Kirke

- Selvom der var lukket for flere koncerter, sagde de alligevel ja til forespørgslen om en ekstra koncert i Løgumkloster Kirke. Det er vi vildt glade for, siger Helle Skaarup i en pressemeddelelse.

Løgumkloster: De to generationer Falch, med hver sin både barske og opløftende historie, drager til efteråret på en fælles akustisk duo-turné til en stribe af de mest velegnede kirkerum i landet. Det er lykkedes Løgumkloster Refugium at få Mathilde og Michael Falch til at give en koncert i Løgumkloster Kirke fredag den 8. november.

Mathilde kan selv

Mathilde og Michael Falch har tidligere optrådt sammen for velgørenhed, og mange har efterspurgt nye fælles projekter.

De har selv talt om det i årevis, men først nu føler Mathilde Falch sig rustet til det. Med fire albums bag sig, et nyt under opsejling og efter ti års livekoncerter i eget navn, er hun i egen ret trådt så meget i karakter, at hun ikke bare bliver opfattet som sin "fars datter". Hun er også blevet mor, har etableret det internetbaserede fællesskab Refluksfamilie, er blevet ambassadør for Refluksforeningen, ligesom hun fortsat er ambassadør for Landsforeningen SIND. Michael Falch har de senere år oplevet ny vind i sejlene på alle fronter med såvel med albums, bøger og koncerter.