Det plejer at være den gode stemning, der fylder til Klostermærken, men i år følte 16-årige Mathias Jensen sig udsat for den mest ubehagelige diskriminering, han nogensinde har oplevet.

- Først råbte de Mathias, men det reagerede jeg ikke på. Derefter råbte de mit for- og efternavn. Der vidste jeg, at det var mig, de råbte de grimme ord efter, selv om jeg ikke vidste hvem de var. Det var ubehageligt, siger han.

Mathias Jensen er homoseksuel, og går ofte med blandt andet neglelak, øreringe og mascara. Han er rystet over, at så mange kom med nedladende tilråb på gaden i Løgumkloster.

Løgumkloster: Det skulle have været en sjov aften for den 16-årige Mathias Jensen, da han sammen med en gruppe venner fredag var taget til Klostermærken i Løgumkloster for at hygge sig. Byfesten endte dog ubehageligt for den unge mand, der bor i Emmerske uden for Tønder.

- Det overraskede mig. Jeg var slet ikke ude på ballade og havde intet gjort. Det lykkedes mig at komme fri ved at kravle under deres hænder. Efterfølgende gik jeg ned til mine venner, siger han.

Senere på aftenen skulle Mathias Jensen på toilet, men på vej derhen mødte han to unge mænd. Da de passerede ham, trak de to personer hænderne sammen om halsen på ham og skubbede ham fire-fem meter tilbage, forklarer han.

Opbakning på internettet

Efter episoderne fredag aften, besluttede Mathias Jensen, at han ikke ville gå til politiet med sagen.

- Jeg synes, at det er synd for den slags mennesker, der gør sådan noget. I stedet for at gå til politiet, har jeg valgt at skrive et facebookopslag om episoderne. Det tror jeg hjælper mere og vil sprede budskabet bedre, siger han.

I opslaget skriver Mathias Jensen blandt andet, at han aldrig før har været udsat for så alvorlig en diskrimination.

Efter han har publiceret sit opslag er det blevet delt vidt og bredt, og de positive kommentarer er væltet ind.

- Det havde jeg slet ikke regnet med, da jeg skrev det. Det er dejligt at vide, at jeg ikke er alene om at mene, at de ting, jeg oplevede i fredags er langt over grænsen, siger han.

Lørdag var det planen, at han skulle have været til Klostermærken igen, men efter de dårlige oplevelser fredag, besluttede han at blive hjemme. Han ved ikke, om han har lyst til at tage med til byfesten igen næste år.