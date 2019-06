Mastesag: Tønder spiller atter på to heste

Tønders politikere afviser på nuværende tidspunkt, at prioritere en strækning frem for en anden, i den aktuelle debat om kabellægning af den kommende højspændingsledning tværs gennem kommunen. Det er en kovending i forhold til en tidligere udmelding, hvor økonomiudvalget favoriserede mennesker frem for natur.

TØNDER: Kan man holde mund med tilbagevirkende kraft? Næppe, vil de fleste sige. Kommunalbestyrelsen, og herunder ikke mindst de syv medlemmer af det magtfulde økonomiudvalg, gør nu alligevel et forsøg. I den omdiskuterede sag om Energinets nye højspændingsledning ned gennem Tønder Kommune, besluttede økonomiudvalget for en uge siden, at man i en given situation ville foretrække en kabellægning af ledningen på strækningen fra Emmerske til grænsen (delstrækning B), frem for en kabelllægning fra Løgumklostervej nord for Bredebro til Adelvadvej øst for Tyvse (delstrækning A) gennem naturområdet Sølsted Mose. Favoriseringen af B-strækningen frem for A-strækningen blev af borgmester Henrik Frandsen (V) efter økonomiudvalgsmødet blandt andet begrundet med hensyn til mennesker frem for natur. - Når vi skal vælge mellem udsatte naturområder og udsatte beboelsesområder, bør hensynet til menneskene veje tungest. Jeg er mere optaget af mine borgere end af mine løvfrøer, sagde borgmester Henrik Frandsen for en uge side. Det gælder stadigvæk. Men det må Energinet ikke få at vide.

Vi går efter den store model, men hvis vi skal vælge, så ved jeg godt, hvad vi skal vælge. Ellers er man da tonedøv. Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

For tidligt Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen, der er partifælle med borgmesteren, appellerede i byrådssalen indtrængende til ikke at følge økonomiudvalgets favorisering. I hvert fald ikke her og nu. - Det er vigtigt at,vi på nuværende tidspunkt melder begge strækninger ind som ligeværdige. Ellers vil de (Energinet, red.) sige, at vi godt kan undvære den ene. De to strækninger er et minimumskrav fra vores side, sagde Bo Jessen. Han henviste i øvrigt til, at skrivelsen til Energinet med teknik- og miljøudvalgets tekst forlængst var sendt.

På grænsen En forfægter af en klar prioritering af de to delstrækninger, er Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen. - Det er vigtigt med et klart signal, sagde han og refererede til, at Energinet tidligere har meldt ud, at man ville kabellægge i området omkring Ribe. - Tønder skal ikke stilles ringere end Ribe, sagde han. Endvidere pegede han på, at der på dansk og tysk side arbejdes med vidt forskellige mastedesign. - Hvis de to mastetyper rammer hinanden på grænsen, hvor der er et vildsvinehegn og grænsekontrol, så sender det et mærkeligt signal, sagde Jørgen Popp Petersen.

Intern brug Han kom i løbet af debatten til at stå lidt ensom med kravet om en prioritering. For lige så vel som mange gav udtryk for, at de var enige i, at B og dermed Tønder skulle prioriteres frem af A og dermed Sølsted Mose, så var de også enige i, at Energinet ikke skulle have kendskab til det. - Vi skal holde alle døre åbne til, at få mest mulig kabel ned i jorden, som Irene Holk Lund (V) sagde. Eike Albrechtsen (S) gjorde det klart, at Tønder er vigtigst, men håbede på mere kabellægning. - Hvis vi - 7-9-13 - får det hele, er det godt, ellers må vi kæmpe for Tønder, sagde hun. Borgmester Henrik Frandsen fandt debatten på et tidspunkt at være "lidt teknisk" og forsøgte at finde fælles fodslag. - Vi går efter den store model, men hvis vi skal vælge, så ved jeg godt, hvad vi skal vælge. Ellers er man da tonedøv, sagde han. Dermed sluttede debatten, dog nåede Bredebro-manden Flemming Gjelstrup (S) at advare imod, ikke at sælge Bredebro og dermed delstrækning A på forhånd. - Det hele skal ned i jorden, sagde han. Men hverken denne sætning eller hele debatten med den slet skjulte dagsorden og prioritering, vil officielt komme til Energinets kendskab. For der bliver ikke sendt en ny officiel skrivelse fra Tønder. Referatet fra byrådssalen kommer til at stå alene - i både de lokale dagblade og på kommunens web-optagelse, der kan genses på hjemmesiden www.toender.dk