Masterplan til 100 mio.: To grupper er trukket i arbejdstøjet

Formanden for Tønder Sport- og Fritidscenter, Lars Thomsen, er glad for den politiske godkendelse af fremtidsplanen for centret. Håbet er, at der også følger nogle kommunale kroner med. Foto: Niklas Majgaard

Bestyrelsen hilser med tilfredshed, at visions- og strategiplanen for Tønder Sports- og Fritidscenter møder politisk opbakning. Håbet er, at der også følger penge med.

TØNDER: Da en enig kommunalbestyrelse på sit august-møde sagde god for den såkaldte fremtidsplan for Tønder Sport- og Fritidscenter, var det ifølge centrets formand, Lars Thomsen, et vigtigt signal, og samtidig startskuddet til at gå i gang med det konkrete arbejde. - Bestyrelsen ser med stor tilfredshed på, at masterplanen blev godkendt. Vi er meget bevidste om, at det er en visions- og strategiplan, som skal udfolde sig over lang tid, frem til 2030, men vi er også fortrøstningsfulde. Der er allerede to grupper i gang med at udfolde projekter, som en udløber af masterplanens seks delområder, siger Lars Thomsen.

De seks delmål Den godkendte masterplan for Tønder Sports- og Fritidscenter indeholder følgende seks delmål:



- ny tilskuervenlighal med kapacitet på 1500 tilskuere - nyt krydstorv og åbning af centret mod vest og øst



- ny klubhus til fodboldspillerne og andre brugere ved bankparken



- overnatningsfaciliteter med sportel, hytteby og byferielejligheder - multiplads på det gamle stadion med en række udeaktiviteter til fri brug - ny adgangsvej med stor p-plads og nye stiforbindelser, der binder området sammen

Fælles klubhus De to grupper er henholdsvis repræsentanter fra de lokale fodboldklubber, der står bag initiativet "Klubhus for alle", og en gruppe sammensat af tennis-, volley- og basketballklubberne, samt centrets venneforening, der er gået i gang med et forskønnelsesprojekt bag Tønderhal 2. Her er der lagt op til en totalrenovering med etablering af en multibane, kunstgræs-tennis, en padeltennisbane, kunstgræsbane, ny belægning på basketbanen, tilskuerfaciliteter og et fælles klubhus.

Ingen tilsagn Under den politiske drøftelse af masterplanen i byrådssalen, blev det fra flere sider gjort klart, at der var opbakning til planen, men at kommunen næppe vil kunne bidrage med de 100 millioner kroner, den vil koste at omsætte fra ringbindspapir til virkelighed. - Vi har ikke de penge. Der skal arbejdes intenst på at sikre penge gennem fondssøgning, sagde borgmester Henrik Frandsen blandt andet. Alligevel håber Lars Thomsen og hans bestyrelse, at der årligt afsættes et beløb på de kommunale budgetter, som sammen med en intensiv fundraising kan skaffe fundamentet til udviklingen og implementeringen af planens seks satsningsområder. - Der er mange lavthængende frugter, som ikke er så dyre at igangsætte, men som kan give området et kæmpe løft. Det ser vi frem til, siger Lars Thomsen.