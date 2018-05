Maste-modstander: Sundhedsfarligt at bo tæt på højspænding

Projektet

Energinet har planer om at opføre to 400 kilovolt luftledninger fra henholdsvis Idomlund ved Holstebro til Endrup (95 km) og fra Endrup til den dansk-tyske grænse sydøst for Tønder (75 km) og videre til Niebüll 15 km syd for grænsen.



Projekterne er uafhængige af hinanden og godkendt af Folketinget og energiminister Lars Christian Lilleholt (V). Luftledningerne er beregnet til at koste hhv. 1,8 og 1,3 milliarder kroner og dermed 3,1 milliarder kroner i alt. En tilsvarende 420 kilovolt firedelt kabelløsning er anslået til at koste hhv. 4,9 og 3,8 milliarder kroner og dermed samlet 8,7 milliarder kroner.



Tønder Kommune er ved at forberede et høringssvar mod luftledningerne. Kravet er en komplet nedgravet kabelløsning på hele strækningen gennem Tønder Kommune.



Hvis man vil sætte en underskrift på nettet, kan indsamlingen findes på skrivunder.net.