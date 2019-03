Massiv modstand: Affaldsøer i bymidte dømt ude

Efter flere indsigelser og mange protestunderskrifter dropper Tønder Kommune at ændre på dagrenovationen i Højer. I samspil med lokalrådet skal der dog etableres en frivillig forsøgsordning med opstilling af en enkelt affaldsø i den indre by.

Når etableringen af affaldsøerne ikke er noget kardinalpunkt for kommunen eller teknisk udvalg, skyldes det også, at ordningen er brugerbetalt og dermed udgiftsneutral.

- Jeg har tidligere sagt, at man skal vælge sine kampe med omhu. Hvis folk i Højer ikke er interesserede i affaldsøerne, skal de selvfølgelig ikke have dem. Men vi lægger op til en frivillig forsøgsordning med etablering af en enkelt affaldsø. Placeringen skal findes i dialog med lokalrådet, siger Bo Jessen.

Sådan siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen (V), om resultatet af en høringsfase om indførelse af affaldsøer i den indre by i Højer. Et resultat der nu gør, at kommunen dropper planen. Sådan da.

Oplægget til at etablere fem affaldsøer i bymidten i Højer som erstatning for de nuværende grønne affaldsspande blev lanceret af Tøndermarsk Initiativet.

Tilfreds formand

Formanden for Højer Lokalråd, Finn P. Hansen, er glad for, at forslaget er taget af bordet, og han åbner for samspil omkring en forsøgsordning.

- Det er dejligt, at politikerne har taget denne beslutning. Vi vil gerne indgå i dialog med kommunen om at afprøve en frivillig ordning. Der er jo også nogle, der synes, at det er en god idé med affaldsøer, siger han.

Hvilken placering, der kan komme på tale, står endnu hen i det uvisse. Men lokalrådets formand peger på området omkring vandtårnet som en mulighed.