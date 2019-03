Masser af vand og vind udløser forhøjet beredskab

TØNDER: De seneste ugers megen nedbør og vindforhold har fået vandet til at stige i å-systemerne omkring Tønder. Mandag morgen turde Tove Bahnsen, der bor direkte ud til Sønderåen i Møllehus tæt på den dansk-tyske grænse, ikke at vente længere. Efter at have rådført sig med sønnen ringede hun til slusemester Steen Skov Christensen, Højer. Kort tid efter stod han i døren og fik placeret et antal sandsække i indgangen. Dermed er faren for, at Tove Bahnsen får vand ind i stuehuset formentlig drevet over.

- Vi holder et vågent øje med situationen. Der er meget vand i Vidåen, men det er Sønderåen, der kan give problemer, siger ekspert i digesikkerhed ved Tønder Kommune, Jørgen Nicolaisen.

Efter at vandstanden i Sønderåen ved slusen i Møllehus nåede op over 1,40 meter over normal vandstand blev der, efter at have rådført sig med indsatslederen ved Brand & Redning Sønderjylland, indført forhøjet beredskab. Det er det næsthøjeste beredskab og medfører, at der blandt andet bliver sendt observatører ud til de mest udsatte steder.