Masser af succes: Børn kastede med slanger

Løgumkloster: - Vi havde to mål: At der kom omkring 100 besøgende, og at det ville få flere til at melde sig ind i nogle foreninger.

Sådan forklarer Gitte Hansen fra styregruppen bag 14 timers aktiv event i Løgumkloster forventningerne til dagen.

- Og det har vi allerede nået her cirka halv 12, hvor vi har rundet 200 besøgende, og jeg har lige overhørt nogle tale om, at de skulle hjem og melde sig ind i en forening. Det er helt fantastisk, tilføjer hun.

14 timers aktiv event har været undervejs i et år.

- Stig (Warncke-Andersen, red.) er idémanden bag, og så begyndte vi at planlægge for et års tid siden. Det er en fed følelse at få så mange foreninger med. Foreningene har gjort det godt, og vi er glade for den opbakning, de har vidst til det, forklarer Gitte Hansen.