Masser af forviklinger i Villys soveværelse

Randerup: Tag en stavgangselskende svigermor, en stammende revisor, en sygeplejerske, der er lidt let på tråden, en rocker, et postbud og en poker-elskende mand, og put dem alle ind i et soveværelse. Så skal tingene nok begynde at tage fart.

Otte skuespillere er i øjeblikket i fuld gang i Randerup Forsamlingsgård med at finpudse de sidste detaljer til dilettant-stykket 'Sæt aldrig din kone på spil i poker'. Der er garanti for både forviklinger, forvekslinger og dårlige forklaringer, når Villy, i skikkelse af Allan Eskildsen, på mere eller mindre heldig vis, forsøger at bortforklare de mange og skiftende personager, der ender i hans seng og soveværelsesskab.

Med andre ord, så kan de publikummer, der planlægger at lægge vejen forbi til dette års dilettant i Randerup, godt begynde at glæde sig til en god omgang træning for lattermusklerne.