Maskinerne går i gang på den nye genbrugsplads

Tønder: Med foreløbigt seks måneders forsinkelse kommer der nu for alvor skub i etableringen af Tønders nye genbrugsplads på hjørnet af Hydrovej og Skovænget.

25.000 kubikmeter jord er blevet fjernet, og tilsvarende mængde sand er kørt på pladsen, hvor maskinerne nu går i gang med selve etableringen.

- Vi er nu ved at grave ud til et regnvandsbassin, og snart går arbejdet med at rejse bygningerne i gang. Så i løbet af maj måned bliver det for alvor synligt, at der er gang i sagerne, fortæller ingeniør hos Tønder Forsyning, Keld Rasmussen.

Den nye plads bliver mellem tre og fire gange større end den nuværende genbrugsplads, og ét af de nye tiltag på den nye plads bliver, at der bliver separat indkørsel til grenpladsen, der ligeledes bliver døgnåben. Derudover bliver lastbilerne skilt fra personbilerne på pladsen, så der bliver god plads til alle, så affaldet kan sorteres korrekt.

Den nye genbrugsplads løber op i 22,5 mio. kr., og den forventes at kunne tages i brug i slutningen af året.