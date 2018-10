Maskiner skydes tomme for vand med højtryksluft

Dansk Maskincenter i Toftlund har travlt for tiden. Vintersæsonen står for døren, og det betyder, at landmændenes vandingsmaskiner skal tømmes for vand for at undgå frostsprængninger.

TOFTLUND/KUMMERLEV: Sommeren igennem sprøjtede landmændenes vandingsmaskiner livgivende vand ud over de tørre marker i landsdelen. Ingen troede, at sommeren skulle få en ende - men det gjorde den.

Nu er det tid til at tænke på vinteren, og for at forhindre frostsprængninger i rør og maskinel, har Dansk Maskincenter i Toftlund travlt med at tømme vandingsmaskinerne.

En af de travle folk er montør Morten Jørgensen, der for tiden kører landsdelen tynd for at tømme maskinerne med højtryksluft, der blæses ind bag i vandingsmaskinen, og som skyder det overskydende vand fra maskinen ud af vandingshovedet.

Vandingsmaskinerne kommer i mange varianter, størrelser og farver. Alt efter hvor lang den 10 centimeter tykke vandledning er, kan en maskine rumme 2000 til 3000 liter vand. Og det skal ud.