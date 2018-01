Marskstien: 52 kilometer natur og oplevelser gøres klar til vandrestøvlerne

Vidåslusen bliver et centralt omdrejningspunkt i Tøndermarsk-formidlingen og den kommende marsksti, der er udset til at blive Danmarks længste ikke asfalterede vandresti. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Tegnestuen Schønherr, Århus, har vundet opgaven om at etablere en vandrerute med natur- og kulturoplevelser i Tøndermarsken. Den skal stå klar i 2019, men allerede i år åbnes en testversion.

HØJER: - Ud og se med... Nej, ikke med DSB, men med helt egne øjne, og gerne iført vandrestøvler. Et af satsningsområderne i Tøndermarsk Initiativet er ved at tage form. Tegnestuen Schønherr med hovedsæde i Århus har vundet udbudsrunden og skal dermed stå for etableringen af en 52 kilometer lang vandrerute, Marskstien, der vil gå igennem og forbi flere af Tøndermarskens seværdigheder. Schønherr blev valgt mellem fem rådgivningsteam, der havde lagt billet ind på opgaven. Efter planen skal Marskstien være klar til vandrestøvlerne i sommeren 2019, men allerede i løbet af i år vil en testversion af stien åbne og bringe fodfolket gennem byer som Tønder, Møgeltønder og Højer og forbi noget af områdets bedste natur. Det skriver Tønder Kommune i en udsendt pressemeddelelse.

Initiativet Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.



Tilsammen investerer parterne ca. 250 mio. kr. i udviklingen over de næste fem år.

Formidling Marskstien er en vital del af Tøndermarsk Initiativets satsning på "ruter, stier og formidling". Ud over Marskstien kommer Schønherr som totalrådgiver til at arbejde med de fysiske rammer for en formidling af områdets natur- og kulturhistorie ved Lægan Pumpestation og ved Vidåslusen. Der skal arbejdes med etablering af fugleskjul og shelters samt flere lokale stisløjfer og rekreative støttepunkter. - Schønherr skal således bidrage til at give bedre mulighed for at opleve og forstå Tøndermarsken, siger fagchef ved Tønder Kommune Christa Jørgensen, som er projektleder på "Rute, stier og formidlings"-projektet.

Vidåslusen - Man vil finde formidlingsstationerne spredt forskellige steder i Tøndermarsken, og blandt andet vil også pumpehuset ved Lægan og Højer Mølle indgå i planerne. En af hjørnestenene i Tøndermarsk Initiativet er netop at styrke oplevelsesværdien og formidlingen af marsken. Det vil de forskellige formidlingsstationer være med til at underbygge, og de besøgende får dermed en meget bedre oplevelse og forståelse af den helt enestående natur, de står midt i, har Tønders borgmester, Henrik Frandsen, tidligere udtalt. Et omdrejningspunkt i marsk-formidlingen er også tiltænkt Vidåslusen. Slusens tårn skal have etableret to etager, hvor man på 1. etage kan søge læ og blive klogere på området, og hvor 2. etage giver mulighed for at mærke naturens kræfter og nyde udsigten.