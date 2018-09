Marsken har noget for alle sanser

Lørdagens Smag på marsken blev et tilløbsstykke på trods af det skiftende vejr. Mange lagde vejen forbi til smagsprøver på både marskens gode mad og gamle håndværkstraditioner.

- Jeg kan godt tåle at se blod, så det går nok, lød det fra ham.

Felix havde ikke meget tid til at snakke. Han var i fuld gang med at forevige slagtningen med sin mobiltelefon.

Og lige i hendes tilfælde viste det lidt trælse vejr sig faktisk at være en fordel.

- Vi havde talt om at tage herud, fordi Felix gerne ville se slagtningen af fåret, fortæller Dorthe Olesen.

Anledningen var ellers hyggelig nok. For tredje år i træk var der nemlig lørdag inviteret til Smag på marsken, hvor lokale producenter kunne vise deres produkter og råvarer frem, give smagsprøver og få sig en god snak med gæsterne.

Ikke alle var lige begejstrede, da slagteren fra Højer Hjortefarm gik i gang med at slagte og rense et får midt på pladsen foran Højer Vandtårn.

Slagtningen af et får var blandt de store trækplastre ved arrangementet. Foto: Claus Thorsted

Gæster langvejsfra

Smag på marsken havde i år udvidet konceptet, så det også var muligt for gæsterne af se nærmere på nogle af de traditionelle håndværk, som egnen byder på.

På standen, hvor stråtækker Kaj Larsen havde taget opstilling, stod ægteparret Hanne og Jens Ole Christensen. De havde taget turen til Højer hele vejen fra Skagen.

- Vi ligger i campingvogn på campingpladsen. Selvom vi kommer langvejsfra, så er vi her faktisk ret tit. Vi har været her mange gange før, fortæller Hanne Christensen.

Det var dog første gang, at hun og Jens Ole Christensen besøger Smag på marsken.

- Men da vi var her sidst, var vi til Fåremærken. Så da vi så dette arrangement, var vi ikke i tvivl om, at vi skulle forbi og kigge, fortæller Jens Ole Christensen videre.

Ægteparret var særligt glad for at se, at der var dukket så mange mennesker op.

- Det er dejligt at opleve, at der bliver bakket så godt op om arrangementerne, lød det fra Hanne Christensen.