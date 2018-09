Marsk Hotellet i Højer får nyt liv

HØJER: Lørdag overtog hotelejer Kaare Holler Jessen og restauratør Claus Elholm Højer Marsk Hotel, der har stået tomt og forladt ud til torvet i Højer i en årrække.

Nu skal der sparkes liv i bygningen, der med sine 17 værelser giver mulighed for at huse nogle af de mange turister, der især forår og efterår valfarter til marsken for at se naturfænomener som sort sol.

- Jeg ser det som en lille, fin investering. Men primært gør jeg det, fordi det er spændende og sjovt, lyder det fra Claus Elholm, der i Sønderborg og på Als er kendt for restaurationer som Penny Lane, Oxen, Vollerup Kro og senest Mommark Marina.

Kaare Holler Jessen har drevet Hotel Højer, det tidligere Motel Højer, gennem snart tre år. Især i de populære måneder - efterår og forår - har Kaare Holler Jessen og hustruen Ying Chaisiri Jessen - let ved at fylde pladserne. Det er meningen, at Marsk Hotellet i første omgang skal virke som buffer, men om føje tid vendes det hele på hovedet, og så bliver udgangspunktet for hotelforretningen Marsk Hotellet, der ligger direkte over for kirken i Højer.