Marsk Camp vil gerne dialog: - Vi har aldrig fået en invitation

Foreningen HOF - Hjemsted Oldtidspark Frivillige - håber efter et møde mandag aften at kunne indgå i dialog med Tønder Kommune og køberne af oldtidsparken, Marsk Camp om parkens fremtid. Jørgen Hansen indgår gerne i dialog.

Jørgen Hansen fortæller, at de ni investorer ikke har ønsket at indgå i den mediestorm, der har ført mudderkastning på diverse sociale medier med sig.

SKÆRBÆK: Initiativtager til Marsk Camp A/S, Jørgen Hansen, der står som frontfigur for de i alt ni investorer - der har budt på arealet, som Hjemsted Oldtidspark ligger på - vil hjertens gerne indgå i en dialog med Foreningen HOF og Tønder Kommune om parkens fremtid. Men dialogen har hidtil manglet af en grund, erkender Jørgen Hansen:

SKÆRBÆK: De ni lokale investorer, der står bag Hjemsted-projektet til 12,6 millioner kroner og tilsammen indskyder fem millioner kroner i selskabet Marsk Camp A/S, er ud over automobilforhandler Jørgen Hansen, Skærbæk, følgende:Gårdejer Hans H. Pørksen, Mjolden Maskinstationejer Lars T. Gad, Frifelt Tømrermester Holger Lassen, Skærbæk El-installatør Jonas B. Olesen, Skærbæk Mary og Brian Riis, Skærbæk Møbler, Skærbæk Dan Hamann, Brøns Maskinstation Entreprenør Mads Vejrup, Frifelt Murermestrene Per og Hans Erik Nielsen, Døstrup

Ønsker udvikling

Derfor fortæller Jørgen Hansen, at han står klar med kaffe, hvis Foreningen HOF, Hjemsted Oldtidsparks Frivillige, ønsker dialog.

- De skal være velkomne til at tage kontakt til os og komme forbi og få en kop kaffe, siger Jørgen Hansen og tilføjer, at han og de øvrige otte investorer alle er fra Skærbæk og kun vil byen det bedste. Samtidig har den bilsælgende initiativtager noteret sig, at Marsk Camp har afgivet et bud på de 12 hektar jord på Hjemsted Banke - og at Tønder Kommune har accepteret buddet.

- Vi har en plan for området, og når Tønder Kommune har accepteret projektet, arbejder vi videre med planen, siger Jørgen Hansen og lader forstå, at hvis det "bare" gjaldt om at tjene hurtige penge, så var der andre ting i verden, der ville være lettere og mere indbringende, men, som han pointerer:

- Vi vil Skærbæk. Vi ønsker ikke ballade - vi ønsker udvikling.